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НовостиПроисшествия30 августа 2023 7:12

В Якутске водитель без прав и его пассажир пострадали при наезде на опору уличного освещения

ДТП с пострадавшими произошло на улице Кульбертинова в Якутске
Мария МАКАРОВА
ДТП произошло на улице Кульбертинова в Якутске. Фото: пресс-служба ГИБДД Якутии

ДТП произошло на улице Кульбертинова в Якутске. Фото: пресс-служба ГИБДД Якутии

В Якутске около 3 часов ночи 30 августа на улице Ивана Кульбертинова произошло ДТП с пострадавшими, сообщает пресс-служба ГИБДД Якутии.

25-летний водитель на Toyota Mark II ехал со стороны улицы Птицевод в сторону улицы Воинская. Около дома А1 СОТ Озерный он не выдержал безопасный скоростной режим, не справился с рулевым управлением и врезался в опору уличного освещения.

Водитель наехал на опору уличного освещения. Фото: пресс-служба ГИБДД Якутии

Водитель наехал на опору уличного освещения. Фото: пресс-служба ГИБДД Якутии

В момент аварии в салоне также находился 22-летний пассажир. Бригада скорой медицинской помощи увезла их в медучреждение с различными травмами.

Выяснилось, что 25-летний водитель ранее был лишен водительского удостоверения. Из-за тяжелых травм установить состояние алкогольного опьянения не представилось возможным.

Водителя и пассажира госпитализировали с тяжелыми травмами. Фото: пресс-служба ГИБДД Якутии

Водителя и пассажира госпитализировали с тяжелыми травмами. Фото: пресс-служба ГИБДД Якутии

По факту ДТП проводится проверка.

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