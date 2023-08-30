Новый корпус Медицинского института СВФУ построят в Якутске

Проектно-сметная документация УЛК проходит государственную экспертизу. Фото: пресс-служба главы и правительства Якутии

Делегация Совета Федерации во главе с председателем комитета по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Андреем Шевченко посетила объекты Северо-Восточного Федерального университета имени М.К. Аммосова, сообщает пресс-служба главы и правительства Якутии.

На месте строительства учебно-лабораторного корпуса с виварием Медицинского института в 68 квартале сенаторам представили макет объекта. Проектно-сметная документация УЛК проходит государственную экспертизу.

По словам председателя Госсобрания Ил Тумэн Якутии Алексея Еремеева, строительство учебно-лабораторного корпуса необходимо для для восполнения дефицита специалистов в медицинских учреждениях республики.

«Сейчас республика покрывает всего 30% от всех кадровых потребностей в медицине. К примеру, открытый в прошлом году кардио-сосудистый центр в Якутске испытывает дефицит специалистов. Эту проблему необходимо решать», — отметил он.

Также делегации презентовали проект межвузовского суперкампуса мирового уровня. Проект включен в мастер-план города Якутска. В кампусе предусмотрены учебный и жилой корпуса, технопарк и площадки под благоустройство.

Кроме этого, сенаторы посетили общежития №6 и №8, в которых проведен капитальный ремонт и пообщались со студентами. В следующем году объекты будут задействованы в проведении VIII летних Международных спортивных игр «Дети Азии».

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