Якутянка Ольга Колмакова вышла в финал конкурса «Директор года России-2023»

Директор Нижне-Бестяхской школы № 2 Ольга Колмакова. Фото: пресс-служба главы и правительства Якутии

Директор Нижне-Бестяхской школы № 2 Ольга Колмакова стала победителем регионального этапа Всероссийского конкурса «Директор года-России 2023», сообщает пресс-служба главы и правительства Якутии.

В финал попали только 30 лучших директоров школ со всей страны. Он состоится в Москве с 29 сентября по 4 октября.

Конкурс «Директор года» проходит в России в третий раз, и становится все более популярным. В 2022 году в отборочном этапе участвовали 775 директоров школ из 69 регионов. А в этом году на конкурс поступило более 1000 заявок.

Всероссийский профессиональный конкурс «Директор года России» ориентирован на выявление наиболее талантливых и эффективных руководителей. Учредитель конкурса — министерство просвещения Российской Федерации.

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