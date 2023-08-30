В Мирнинском районе Якутии обнаружено тело мужчины, утонувшего во время рыбалки

37-летний мужчина не смог выбраться на берег. Фото: Служба спасения Якутии

Вечером 25 августа в Мирнинском районе опрокинулась лодка с рыбаками, сообщает пресс-центр Службы спасения Якутии.

Трагедия произошла на водохранилище за микрорайоном Заречный в городе Мирном. Двое мужчин оказались в воде, один из них, 1986 года рождения, не смог выбраться на берег и утонул.

Спасатели Нюрбинского поисково-спасательного отряда Службы спасения обследовали дно водохранилища с помощью гидролокатора бокового обзора. Они обнаружили тело утонувшего мужчины и подняли его на поверхность.

В Службе спасения отметили, что беды удалось бы избежать, если бы на мужчине был надет спасательный жилет. Ношение спасательных средств закреплено в правилах пользования маломерными судами.

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