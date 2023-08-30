В Якутске перекроют улицы Бабушкина и Кржижановского

В Якутске на улицах Бабушкина и Кржижановского будут укладывать верхний слой асфальтобетона. Фото: пресс-служба мэрии Якутска

В связи с проведением работ по укладке верхнего слоя асфальтобетонного покрытия будет прекращено движение транспортных средств, сообщает пресс-служба мэрии Якутска.

Ограничения коснутся участков:

— улицы Бабушкина от заправочной станции, расположенного по адресу: улица Челюскина, 17а до перекрестка с улицей 50 лет Советской Армии на период с 08:00 часов 2 сентября до 23:00 часов 3 сентября;

— улицы Кржижановского от перекрестка с улицей Очиченко до заправочной станции, расположенного по адресу: улица Челюскина, 17а на период с 08:00 часов 4 сентября до 23:00 часов 7 сентября.

Отмечается, что движение транспорта ограничено в целях обеспечения безопасности дорожного движения.

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