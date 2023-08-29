Пьяный водитель спровоцировал ДТП с тремя машинами в Мегино-Кангаласском районе

В Якутии произошло ДТП с тремя машинами. Фото: Госавтоинспекция Мегино-Кангаласского района

В полдень на автодороге «Амга» по вине нетрезвого водителя произошло ДТП с тремя автомобилями, сообщает Госавтоинспекция Мегино-Кангаласского района.

Фото: Госавтоинспекция Мегино-Кангаласского района

Toyota Auris следовала со стороны Нижнего Бестяха в направлении села Майя. 33-летний водитель выбрал не безопасную дистанцию и «догнал» впереди идущий автомобиль Toyota Crown, которая собиралась повернуть налево. От удара вторая машина столкнулась с Toyota Corolla Spasio.

Мужчина, сидевший за рулем Toyota Auris, госпитализирован с закрытой травмой органов грудной клетки, ушибом шейного отдела позвоночника, закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга. Позже самостоятельно к врачам обратились с ушибами водители двух других автомобилей, попавших в аварию. Обоим назначили амбулаторное лечение.

Как выяснилось, водитель автомобиля Toyota Auris не имеет водительского удостоверения. Кроме того, в момент аварии был пьян и не был пристегнут ремнем безопасности.

Последствия ДТП с тремя машинами. Фото: Госавтоинспекция Мегино-Кангаласского района

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