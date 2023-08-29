В Якутии открыли поселок строителей атомной станции малой мощности

В Якутии построили новый поселок. Фото: Мария ВАСИЛЬЕВА

В Усть-Янском районе возвели поселение для строителей атомной станци малой мощности, сообщает пресс-служба правительства Якутии.

Это полноценный микрорайон. На его территории размещены административно-бытовой корпус, общежития, банно-прачечный комплекс, медпункт и другие объекты инфраструктуры. В комфортных условиях смогут разместится первые 250 строителей.

В новом поселке разместятся 250 строителей якутской атомной станции малой мощности. Фото: Мария ВАСИЛЬЕВА

Масштабное строительство реализуется совместно с госкорпорацией «Росатом». По словам главы региона Айсена Николаева, с проектом АСММ в республике связывают начало позитивных преобразований во всей Арктике.

– Станция вдохнет новую жизнь во все те проекты, которые тут есть, и в целом позволит сделать район очень развитой территорией, комфортной и для работы, и для жизни. Считаю, что вопрос обеспечения надежной, стабильной энергетикой якутской Арктики как раз может быть решен с помощью таких уникальных российских разработок, – сказал Айсен Николаев.

Первая в мире наземная атомная станция малой мощности станет надежным и экологичным источником энергии, уверен генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев.

– Идея использовать возможности малой атомной энергетики в суровых условиях Крайнего Севера была реализована еще в 70-х годах прошлого века. Сегодня нашей стране вновь предстоит совершить промышленный рывок. Компактность, безопасность, возможность управлять мощностью, независимость от «северного завоза» – всё это сможет предложить новая наземная атомная станция, – сказал он.

Проект сооружения АСММ воплощается на базе новейшей реакторной установки РИТМ-200Н, в основе которой применяется многолетний опыт эксплуатации малых реакторов на судах российского атомного ледокольного флота (более 400 реакторо-лет).

Реализация проекта АСММ обеспечит энергонезависимость. Как известно, 60% территории Якутии, в том числе Усть-Янский район, находится в зоне децентрализованного энергоснабжения, где расположены 143 дизельные электростанции. Для их функционирования ежегодно завозится более 75 тыс тонн дизельного топлива на сумму около 7 млрд рублей. А со строительством атомной станции поставка топлива будет необходима лишь раз в 5 лет.

Станция станет сердцем одного из крупнейших в России минерально-сырьевых центров, который в перспективе обеспечит стабильным теплом и электроэнергией промышленные предприятия. Речь идет о развитии месторождений Кючус, Депутатское, Тирехтях, строительстве транспортной и инженерной инфраструктуры, социальных объектов Усть-Янского и Верхоянского районов, сооружении линии электропередачи 110 (220) кВ «Усть-Куйга — Тирехтях — Депутатский».

При строительстве АСММ будет создано более 1000 новых рабочих мест, а после пуска станции в эксплуатацию - около 600. Ввод атомной станции малой мощности в эксплуатацию в поселке Усть-Куйга Усть-Янского района Республики Саха (Якутия) запланирован на 2028 год.

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