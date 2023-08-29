В Якутии единое пособие получают около 95 тысяч детей

Семьям Якутии перечислено больше 8 миллиардов рублей. Фото: пресс-служба главы и правительства Якутии

По состоянию на 24 августа в Якутии единое пособие назначено 94 958 детям и 3 497 беременным женщинам, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Отделение Социального фонда России по Якутии перечислило семьям Якутии 8 млрд 289 млн 459 тысяч рублей, отметила управляющий отделением Марина Герман.

Она напомнила, что единое пособие назначается на основании заявления, которое подается в отделение Фонда. Заявление можно подать лично в клиентской службе отделения СФР, в электронном виде через «Госуслуги» или через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.

«Рассмотрение заявления занимает 10 рабочих дней. В отдельных случаях максимальный срок составляет 30 рабочих дней. Первое перечисление средств происходит в течение пяти рабочих дней после принятия решения о назначении выплаты. Затем денежные средства будут перечисляться получателям в новом месяце за предыдущий», — пояснила она.

Размер выплаты на детей составляет 50%, 75% или 100% регионального прожиточного минимума ребёнка. При назначении выплаты применяется комплексная оценка доходов и имущества семьи, а также учитываются занятость родителей или объективные причины ее отсутствия.

«Сроки поступления единого пособия: на банковскую карту — третье число каждого месяца. Если 3-е число является выходным днем, выплата производится в ближайший рабочий день, на почту — с 1 по 25 число месяца», — сообщила Марина Герман.

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