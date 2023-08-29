Услышали и присоединились: помочь может каждый

Фото: Пресс-служба партии «СРЗП» (Республика Саха) Якутия

В нашем быстротечном мире, где каждый занят своими делами и стремится достичь личных целей, порой мы забываем о важности общего блага. Однако есть традиция, которая напоминает нам о необходимости сотрудничества и ответственности перед нашим обществом, - это общественные субботники. Субботник - социально значимая инициатива, которая объединяет жителей района общей целью - создать чистое и аккуратное окружение для всех.

Когда Алексей Ромашов и Елена Савельева услышали о том, что известный общественник, блогер и чистолюб Антон Васильев организует большую уборку на Аллее памятника работникам речного порта, погибшим в годы Великой Отечественной войны, вопрос о том, принимать ли участие в мероприятии, даже не возникал. Собрались быстро и позвали с собой единомышленников партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ЗА ПРАВДУ» присоединиться к субботнику.

ОБЩЕЕ ДЕЛО - ШАГ К ЕДИНСТВУ ЖИТЕЛЕЙ

- Аллея памятника стала значительно чище и аккуратнее благодаря общим усилиям. Спасибо Антону Васильеву, что уделяет внимание такому важному вопросу, что пригласил партийцев принять участие в субботнике в Промышленном районе. Избавились от различного мусора и бытовых отходов, которые портили общий вид и создавали негативное впечатление об округе. Такие мероприятия имеют огромную ценность для нашего района. Во-первых, они способствуют формированию чувства единства среди жителей. Когда люди работают вместе над общей задачей, становятся более связанными и сильными как сообщество. Во-вторых, субботник помогает поддержать чистоту и порядок в нашем городе, - говорят Алексей Ромашов и Елена Савельева.

Фото: Пресс-служба партии «СРЗП» (Республика Саха) Якутия

ОДНО МАЛЕНЬКОЕ ЧУДО - ПУТЬ К БОЛЬШОМУ ДЕЛУ

Каждое такое мероприятие - шаг к созданию привлекательной и благополучной среды для всех жителей Промышленного. Чистая Аллея памятника является ярким примером того, как одно действие может положительно повлиять на образ района в целом. Наконец, участие в городском субботнике приносит не только видимый результат, но и удовлетворение от того, что сделано что-то полезное для общества.

СОЗДАЕМ ПРЕКРАСНОЕ МЕСТО ДЛЯ ЖИЗНИ. ВМЕСТЕ!

- Мы чувствуем себя активными участниками процесса улучшения своего района, и это невероятно мотивирует нас продолжать делать добрые дела, - комментирует состоявшийся субботник Алексей Ромашов.

- Общественные городские субботники - это не просто акция по уборке мусора, это возможность для каждого жителя внести свой вклад в создание чистого и заботливого окружения, - дополняет Елена Савельева. - Такие мероприятия способны изменить образ района и повлиять на самоощущение его жителей. Призываем каждого жителя Промышленного района принять участие в следующем субботнике и поддерживать подобные инициативы. Вместе мы можем создать прекрасное место для жизни - чистое, аккуратное и полное единства. Помните, каждое действие имеет значение, а совместные усилия способны изменить мир вокруг нас.

Всего участие в субботнике приняли 11 человек. В масштабах района - не много, а вот для аллеи сделать большое дело рук хватило. За два часа было успешно убрано и собрано 1,5 кубических метра мусора. При активном участии каждого жителя района сделать можно в разы больше. Результат этого субботника не может быть переоценен. Такие события - вестники будущих больших уборок. Они показывают жителям реальные инструменты, как можно заботиться о своем доме, улице и районе. Помните, что чисто не только там, где убирают, но и там, где не мусорят. А если сам поднял бумажки, выкинул бутылки и собрал мусор с газонов, то мусорить заново желание отпадает.