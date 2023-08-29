В Чурапчинском районе Якутии организация заплатит свыше 2,5 миллионов рублей за загрязнение озера дизельным топливом

В озеро Липпэлээх разлилось 150 литров дизельного топлива. Фото: пресс-служба прокуратуры Якутии

В Чурапчинском районе 8 июля в озеро опрокинулся бензовоз, сообщает пресс-служба прокуратуры Якутии.

Водитель организации въехал на участок дороги на автомобиле массой более 45 тонн, хотя там стоял знак, запрещающий движение машин массой более 20 тонн. Далее он не справился с управлением и съехал в сторону озера Липпэлээх.

В результате ДТП разлилось 150 литров дизельного топлива. Озеру был причинен ущерб на сумму более 2,5 миллионов рублей.

Прокуратура обратилась с иском в суд о взыскании с организации причиненного ущерба. Суд удовлетворил требования прокурора в полном объеме.

Решение суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано сторонами.

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