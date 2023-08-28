В Нерюнгринском районе Якутии в ДТП пострадало пять человек

Фото: УГИБДД по Якутии

27 августа около 21:30 минут на сельской дороге между Нерюнгри и Беркакитом столкнулись два автомобиля Тойота Карина и Тойота Королла.

По данным ГИБДД, водитель Тойота Карина выехал на встречку и столкнулся с другой машиной. В результате ДТП пять человек получили травмы, в том числе и малолетний пассажир. Они все госпитализированы в Нерюнгринскую ЦРБ.

Отмечается, что ребенок находился в детском автокресле, что позволило минимизировать полученные им травмы.

Предполагаемый виновник аварии не имеет водительских прав, к тому же отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Что уже о многом говорит.

В отношении него составлен административный материал по ст. 12.26 ч. 2 КоАП РФ. Все обстоятельства происшедшего устанавливаются.

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