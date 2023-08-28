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НовостиПроисшествия28 августа 2023 10:02

Минтранс Якутии опроверг сообщение о затонувшем пароме с 38 автомобилями

В Якутии по соцсетям распространилось сообщение о якобы утонувшем пароме
Михаил ГОРОХОВ
Фото: Минтранс Якутии

Фото: Минтранс Якутии

В социальных сетях распространилось сообщение о том, что на реке Лена затонул паром, следовавший из Нижнего Бестяха. В сообщении утверждается, что на пароме находилось 38 машин.

Минтранс Якутии сообщает, что данная информация не соответствует действительности.

– В настоящее время паромная переправа по маршруту Якутск – Нижний Бестях – Якутск работает в штатном режиме, – говорится в сообщении ведомства.

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