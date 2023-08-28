Якутские спасатели вывезут обломки ракет-носителей с Верхоянского хребта

Третий год в горах Верхоянского хребта лежат части ракет-носителей после пусков с космодрома "Восточный". Фото: Служба спасения Якутии

Из горной местности Якутии вывезут части отделяемых ракет-носителей, сообщает Служба спасения республики проведет работы по вывозу оставшихся.

Подобные последствия комических пусков подлежат утилизации. Фото: Служба спасения Якутии

28 августа команда из 9 спасателей и одного сотрудника Госкорпорации «Роскосмос» вылетела в Кобяйский район. Три обломка находятся на склонах Верхоянского хребта, еще с пусков 2020 год с космодрома «Восточный». Их не эвакуировали ранее из-за труднодоступности и сложности рельефа, а также плохих погодных условий.

– Они оснащены необходимым оборудованием для распиловки и вывоза фрагментов ракеты-носителя. Заброской спасателей и перевозкой фрагментов будет заниматься опытный экипажа Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России на вертолете МИ-8МТВ, – информирует Служба спасения.

Фото: Служба спасения Якутии

Планируется спустить фрагменты с горы и доставить на вертолетную площадку, откуда их доставят к представителям АО «Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры» (предприятие «Роскосмос»). Каждый обломок пронумеруют, после чего складируют в транспортные контейнеры и направят для дальнейшей утилизации.

Один из фрагментов ракеты-носителя в горах Якутии. Фото: Служба спасения Якутии

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