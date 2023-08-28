В Якутске установили первую сваю нового дома в микрорайоне «Спортивный»

Дом будет введен в эксплуатацию в 2025 году. Фото: Николай БОРИСОВ

28 августа в новом микрорайоне «Спортивный» в Якутске установлена первая свая первого 12-этажного дома, сообщает пресс-служба главы и правительства Якутии.

Будущий жилищный комплекс расположится на территории 17 квартала столицы.

«Дом будет введен в эксплуатацию в 2025 году, а 161 дом в этом квартале будут расселены до 2032 года. Это будет абсолютно новый уровень строительства жилого массива. По поручению главы Якутии мы приступаем немедленно к решению вопросов расселения из аварийного жилья», — подчеркнул первый заместитель председателя правительства Якутии Кирилл Бычков.

Отмечается, что к концу 2025 года переселяемые из аварийного жилищного фонда получат в первом жилом доме микрорайона «Спортивный» 207 комфортабельных квартир. Также в этом году на территории микрорайона начнется строительство многофункционального спортивного комплекса и детского сада на 315 мест.

Микрорайон «Спортивный» расположится на территории общей площадью 53,16 га. . Акционерное общество специализированный застройщик «Республиканское ипотечное агентство» (АО СЗ «РИА») назначено уполномоченным застройщиком. Срок реализации проекта рассчитан на 10 лет.

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