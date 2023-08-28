В Оймяконском районе Якутии подтопило два села

В селах Оймякон и Сордоннох Оймяконского района произошел паводок. Фото: «Северная заря».

В выходные дни в селах Оймякон и Сордоннох Оймяконского района произошел паводок, подтопивший дороги и дворовые территории, передает газета «Северная заря».

По состоянию на утро 28 августа в селе Сордоннох ситуация стабилизируется, вода упала на 1 метр, прокомментировал начальник ЕДДС Федор Сивцев. В наслеге подтоплен один дом и 4 дворовые территории.

В селе Оймякон вода поднялась на 20 см и размыла дорожное полотно. Подтоплено 10 дворовых территорий, одно административное здание, теплоносители ОФ АО «Теплоэнергосервис», а также подъездные пути трех мостов на дорогах муниципального и местного значения размыты паводковыми водами.

«На муниципальных дорогах размыто дорожное полотно в нескольких местах, их количество уточняется. Когда спадет уровень воды, будет работать межведомственная комиссия по оценке причиненного паводком ущерба. С 12 июля 2023 года в районе действует режим ЧС в связи с паводковой ситуацией», — добавил Федор Сивцев.

Также за последние четыре часа в Оймяконе уровень воды поднялся на 4 см. В жилых домах воды нет, но подтоплены дворовые территории нескольких частных домов.

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