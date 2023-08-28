В Нерюнгринском районе уничтожают баннеры кандидата

Фото: Пресс-служба партии «СРЗП» (Республика Саха) Якутия

В ночь на воскресенье, 27 августа, из Чульмана пропал агитационный баннер Лейсан Нурисламовой. Он провисел на поселковом рынке сутки, после чего исчез. Той же ночью неизвестные изрезали другой баннер кандидата в Серебряном Бору.

Лейсан Нурисламова:

- Я подала заявление в полицию, возбуждено уголовное дело. Как минимум в Чульмане мой баннер попадал в зону видимости камеры видеонаблюдения. Полиция изучает записи. Сегодня давала дополнительные объяснения. Надеюсь, что правоохранители найдут виновных.

Фото: Пресс-служба партии «СРЗП» (Республика Саха) Якутия

- У вас есть подозрения, кто может быть причастен?

- В поселках висят плакаты только мои и кандидата Кошукова. Об этом я также рассказала полиции. Ему предстоит дать объяснение. На днях в Нерюнгри, на улице Чурапчинской, некие молодые люди целенаправленно срывали мои агитационные материалы. Нашим ребятам предлагали деньги, чтобы они не разносили мои агитки. Идет грязная избирательная кампания. Кому-то очень не хочется, чтобы мои слова доходили до избирателей. Этот кто-то очень боится правды, и она порождает в нем ненависть. Но будем работать! Люди ведь все правильно понимают: раз пытаются уничтожить, значит, боятся. А боятся только сильных…