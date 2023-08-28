Авиакомпания «Полярные авиалинии» получила второй новый вертолет

Новый вертолет Ми-8 МТВ1. Фото: «Полярные авиалинии»

Перегон второго нового вертолета Ми-8 МТВ1 из Казанского вертолетного завода осуществил экипаж «Полярных авиалиний», сообщает пресс-служба авиаперевозчика.

Два вертолета были приобретены авиакомпанией в рамках контракта по финансовому лизингу с Государственной транспортной лизинговой компанией (ГТЛК). Первый прибыл в Маган еще в июле этого года.

Отмечается, что эти вертолеты будут использоваться для выполнения срочных санитарных заданий, социально-значимых пассажирских перевозок, а также иных видов заказных работ — тушении лесных пожаров, поиска и спасения граждан и так далее.

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