В Якутске отопительный сезон начнется 1 сентября

Тепло в домах Якутска появится уже 1 сентября. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Отопительный сезон в Якутске начнется 1 сентября, передает издание «Эхо столицы».

Заместитель главы города по ЖКХ Егор Кардашевский отметил, что речь идет не только о социальных объектах, но и жилом секторе. Соответствующее распоряжение готовится, сказал он.

Заммэра подчеркнул, что указанное решение принято на основании прогнозов УГМС — уже в начале сентября ночная температура может опускаться до 0 градусов.

Напомним, отопительный сезон по нормативам должен начинаться после пяти дней, в течение которых среднесуточная температура наружного воздуха будет ниже 8 градусов Цельсия.

В Якутске в прошлом году тепло в социальные объекты запустили 1 сентября, в жилые дома — с 5 сентября.

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