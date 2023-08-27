В Якутске из-за автобуса, выехавшего на встречку, пострадали три человека

Автобус выехал на полосу встречного движения. Фото: пресс-служба ГИБДД Якутии

В Якутске 26 августа около 12 часов дня на улице Сергеляхское поле произошло ДТП с пострадавшими, сообщает пресс-служба ГИБДД Якутии.

26-летний водитель автобуса «ПАЗ» выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Subaru Forester под управлением 37-летнего водителя.

Пострадали водитель и 37-летний пассажир Subaru Forester: у водителя рваная рана коленного сустава, ушибы и ссадины, у пассажира — ушиб левого голеностопного сустава. Позже в больницу с болью в области спины обратилась 53-летняя пассажирка Subaru Forester.

Водитель автобуса имеет стаж вождения 8 лет, был трезв. Он сказал, что во время вождения из-за боли ему стало плохо. Между тем, в путевом листе имеются отметки медицинского работника и механика о прохождении предрейсового осмотра. Осмотр, судя по документу, был проведен около 7 часов утра.

По данному факту ДТП проводится проверка.

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