В понедельник в Якутске потеплеет до +27 градусов

Ясная теплая погода ждет горожан в понедельник. Фото: KP.RU

Днем в понедельник, 28 августа, в Якутске температура воздуха составит до +27 градусов, сообщает Якутское УГМС.

«Без осадков, ветер северо-западный 3-8 м/с. Ночью +7+9°, днем +25+27°», — говорится в прогнозе.

Сегодня в три часа дня в столице республики зафиксировали +24 градуса, юго-восточный ветер 3 м/с.

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