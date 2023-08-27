Водитель насмерть задавил пешехода в Мегино-Кангаласском районе Якутии

Наезд произошел в темное время суток вне населенного пункта. Фото: Госавтоинспекция

ДТП произошло в ночь на 27 августа на 74-м километре федеральной автодороги «Колыма», сообщила Госавтоинспекция по Мегино-Кангаласскому району Якутии.

Сообщение об аварии поступило в дежурную часть около 1 ночи.

Предварительно установлено, что 27-летний водитель Toyota Gaia, ехавший со стороны Якутска в направлении села Тюнгюлю, наехал на 43-летнего мужчину. Пешеход скончался на месте происшествия до приезда скорой.

Пешеход погиб на месте до приезда скорой. Фото: Госавтоинспекция

По словам водителя, мужчина выбежал на проезжую часть неожиданно для него. Был одет в темную одежду, без световозвращающих элементов.

Сам водитель не пострадал, был трезв и пристегнут ремнем безопасности. Стаж вождения — пять лет.

Наезд произошел в темное время суток вне населенного пункта, в месте без искусственного освещения.

Следствие продолжается.

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