В Мирнинском районе Якутии произошел пожар в четырехквартирном доме

Огнем повреждена квартира на площади 32 кв.м. Фото: МЧС Якутии

Вечером около 19:50 в субботу, 26 августа, произошел пожар в четырехквартирном жилом доме на улице Байкалова в поселке Алмазный Мирнинского района, сообщила пресс-служба МЧС Якутии.

К приезду пожарных квартира горела открытым огнем. Площадь возгорания — 32 кв.метра.

Жилой дом спасен. Причина, виновное лицо и ущерб устанавливаются. О пострадавших не сообщается.

На тушение привлекались семь человек и три единицы техники.

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