Пассажиров «Урала», опрокинувшегося в Нерюнгринском районе, доставили санавиацией в Якутск

Травмы различной степени тяжести получили восемь пассажиров. Фото: пресс-служба ГИБДД Якутии

Восемь человек, пострадавших в результате опрокидывания автомобиля в Нерюнгринском районе Якутии, 25 августа доставили санрейсом в Якутск, передает ТАСС.

Их состояние оценили как средней степени тяжести, сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

Шестеро пациентов госпитализированы в травматологию, два пациента — в хирургическое отделение. Все пациенты стабильные, средней степени тяжести, добавили в ведомстве.

Напомним, смертельное ДТП произошло ночью 24 августа. Автомобиль «Урал» съехал и перевернулся на закрытой технологической автодороге Улак-Эльга в Нерюнгринском районе Якутии. 30-летний водитель погиб на месте, все восемь пассажиров автомобиля получили травмы.

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