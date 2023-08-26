«Оракул» не помог: якутянка лишилась 25 тысяч рублей из-за подруги

Гостья похитила у подруги деньги, спрятанные в издании «Книга Оракул». Фото: labirint.ru

В полицию Алданского района обратилась 34-летняя женщина, которая рассказала, что у нее из дома похитили 25 тысяч рублей, сообщает пресс-служба МВД Якутии.

Полицейские в ходе оперативно-розыскных мероприятий установили, что к краже причастна 23-летняя подруга потерпевшей.

Выяснилось, что будучи в гостях у потерпевшей, подозреваемая заметила, что приятельница хранит сбережения в книжном шкафу в издании «Книга Оракул». Когда хозяйка дома вышла в другую комнату, гостья воспользовалась случаем и похитила 25 000 рублей.

Заведено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража».

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