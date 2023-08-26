Паромную переправу Якутск — Нижний Бестях перевели на усиленный режим работы в преддверии осеннего сезона

Последний паром отправляется ровно в полночь. Фото: пресс-служба Минтранса Якутии

Паромная переправа Якутск — Нижний Бестях переведена в усиленный режим работы в преддверии осеннего сезона, сообщает пресс-служба Минтранса Якутии.

На переправе работает 14 паромов, также 7 причалов. Среднее время ожидания в накопителе составляет от 30 минут до 1 часа. Паромы начинают свою работу в 5 часов утра, завершающий рейс отправляется в полночь. В связи с сокращением светового дня и снижением видимости на воде в ночное время последний паром отправляется строго по расписанию.

На паромной переправе «Даркылах» в Якутске для пассажиров работает звуковое уведомление о порядке работы накопителя, прибывающих паромах и ситуации на реке.

Министр транспорта Якутии Владимир Сивцев вместе с генеральным директором ООО «Паромы Якутии» по итогам осмотра приняли решение ввести усиленный режим работы паромов и диспетчеров. Ожидается повышенная загрузка в преддверии нового учебного года, сбора урожая и дикоросов, а также сезона охоты.

Минтранс Якутии просит учитывать повышенный поток автомобилей и грузового транспорта в выходные дни.

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