Дневная температура в Якутске повысится до плюс 25 градусов

Днем 26 августа в столице республики было плюс 17 градусов. Фото: KP.RU

Воскресенье порадует горожан теплой погодой.

— Преимущественно без осадков, ветер северо-западный 3-8 м/с, днем с порывами 8-13 м/с. Ночью +8+10°, днем +23+25°, — сообщается на сайте Якутского гидрометцентр.

Днем 26 августа в столице республики метеорологи зафиксировали плюс 17 градусов.

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