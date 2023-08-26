Путевку в Сербию разыграют среди болельщиков турнира Дмитрия Коркина в Якутске

Якутские поклонники вольной борьбы могут выиграть путевку на чемпиона мира. Фото: "Спорт Якутии"

У якутян есть возможность попасть на чемпионат мира по спортивной боьрьбе, который пройдет в сербском Белграде. Розыгрыш пройдет среди зрителей XIV международного турнира по вольной борьбе памяти Дмитрия Коркина.

Напомним, соревнование имени заслуженного тренера ЯАССР, РСФСР и СССР состоится на арене Центра спортивной подготовки «Триумф» 7 и 8 сентября. Здесь пройдут схватки с участием именитых мастеров из борцовских держав, спортсменов сборной России и борцов Якутии.

– Для всех болельщиков будет проведен розыгрыш ценных призов. Ты можешь стать обладателем сертификатов магазинов спортивной одежды, товаров для строительства, а также охоты и рыбалки. А главный приз – путевка на чемпионат мира по спортивной борьбе в столицу Сербии – Белград, – сообщает Центр спортивной подготовки «Триумф».

Вход для всех бесплатный.

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