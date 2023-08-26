В Якутии погиб водитель опрокинувшегося «Урала»

В ДТП погиб водитель "Урала" в Нерюнгринском районе. Фото: Госавтоинспекция Якутии

Ночью 24 августа с закрытой технологической автодороги Улак-Эльга в Нерюнгринском районе съехал и перевернулся автомобиль УРАЛ 32551-0010-41, сообщает Управление Госавтоинспекции МВД по Якутии.

Место ДТП. Фото: Госавтоинспекция Якутии

По предварительным данным, 30-летний водитель потерял контроль над управлением. От полученных травм мужчина скончался на месте до прибытия медицинской помощи. В момент ДТП в «вахтовке находилось 8 человек, все они пострадали.

По словам пассажиров, причиной происшествиях могли стать отказавшие тормоза. На спуске они заметили, что «УРАЛ» вдруг начал набирать скорость, и водитель, крикнул им, что возникла проблема с тормозной системой.

Все обстоятельства и причины происшествия предстоит установить следствию.

В "вахтовке" восемь пассажиров получили травмы различной тяжести. Фото: Госавтоинспекция Якутии

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