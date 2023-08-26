В Якутии потушен один лесной пожар

Тушение лесных пожаров в республике продолжается. Фото: правительство Якутии

За сутки в республике не обнаружено новых очагов, сообщает пресс-служба правительства Якутии.

Один лесной пожар общей площадью пройденной огнем 3 179 га ликвидирован.

Всего на начало суток в республике действует 10 лесных пожаров с общей площадью 26 340 га из них 4 локализовано.

В тушении участвуют 310 человек и 4 единицы техники, планируется использование авиации.

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