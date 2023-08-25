В Якутии микрокредитную компанию оштрафовали на 50 тысяч рублей за оскорбления должника

На 50 тысяч рублей оштрафовали микрокредитную компанию за оскорбления должника Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В июне 2023 года ООО Микрокредитная компания «Денежная эгида» было признано виновным по ч. 1 ст. 14.57 КоАП РФ — нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физлиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности.

Компания была оштрафована на 50 тысяч рублей.

Как пояснили на суде, потерпевшему поступали текстовые сообщения о необходимости погасить просроченную задолженность в пользу «Деньги гарант». Был указан номер договора и говорилось, что сообщения направляются в интересах ООО «Денежная эгида».

При этом в текстах использовались выражения, унижающие честь и достоинство получателя.

МКК пыталась оспорить данное постановление и подала жалобу.

Но суд оставил ее без удовлетворения.

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