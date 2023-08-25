Житель Мирного напал с ножом на знакомого

Житель Мирного осужден за нападение с ножом

В феврале 2023 года мужчина в нетрезвом виде поссорился со знакомым. Он схватил кухонный нож и ударил им в область грудной клетки, сообщает пресс-служба прокуратуры Якутии.

Было заведено уголовное дело по п. «з» ч.2 ст. 111 УК РФ (тяжкий вред здоровью). Суд приговорил жителя Мирного к 3 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Приговор суда в законную силу не вступил.

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