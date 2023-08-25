Днем 26 августа в Якутске ожидается плюс 22 градуса

Фото: KP.RU

Днем 26 августа в столице республики температура воздуха составит плюс 20-22 градуса, сообщает Якутское УГМС.

«Преимущественно без осадков, ветер юго-западный 3-8 м/с. Ночью +3+5°, днем +20+22°», — говорится в прогнозе.

Сегодня днем в три часа в городе зафиксировано плюс 19 градусов, ветер 2 м/с.

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