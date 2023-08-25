Глава Сунтарского улуса: Лучшие практики нужно поддерживать, чтобы другие заряжались

Анатолий Григорьев, глава Сунтарского улуса. Фото: АЛРОСА

Так решили в Сунтарском улусе и разработали свою муниципальную программу подготовки учителей. Часть средств на ее реализацию дала компания АЛРОСА. Глава улуса Анатолий Григорьев рассказал, как еще помогает договор целевого финансирования, заключенный с алмазодобытчиком.

9,25 миллиона рублей, ежегодно получаемых каждым из девяти улусов Якутии по договору целевого финансирования с алмазной компанией, расходуются исключительно целевым образом по договоренности между улусами и алмазодобытчиком.

Сунтарская детская школа искусств. Фото: АЛРОСА

Анатолий Григорьев, глава Сунтарского улуса:

- Средства по договору целевого финансирования мы тратим на реализацию наших муниципальных программ в области образования, культуры, спорта, предпринимательства, сельского хозяйства и т. д. Сначала работа ведется внутри подразделений улусной администрации, после чего проект решения выносится на сессию районного Совета депутатов. Уже там утверждается, на что именно в нынешнем году будут потрачены данные поступления от АЛРОСА. После этого обсуждаем и согласовываем расходы со специалистами алмазной компании.

Приведу такой пример: в последние годы мы уделяем большое внимание обучению наших учителей и воспитателей детских садов. В 2022 году дали возможность повысить квалификацию учителям начальных классов, математики, химии, физики, русского языка. Мы отправляли их в Хабаровск, Новосибирск, Санкт-Петербург и Москву.

Сунтарский улус заключил договор с Казанским университетом, который разрабатывает программу «Образование» с привязкой к нашим условиям. Казанский университет также стал одной из точек, где повышают квалификацию наши педагоги.

Отметим, что в прошлом году деньги тратили и на межевание земельных участков для строительства новой Шеинской школы, на ремонт и оборудование Туойдахской школы-садика.

Эльгяйская СШ. Фото: АЛРОСА

Также из выделенных средств 2 миллиона рублей администрация и депутаты распределили на поддержку скотоводческих и растениеводческих хозяйств. Еще 2 миллиона были выделены на сохранение национальных традиций, обычаев, культуры. В 2022 году на ежегодные выплаты за достижения в области физической культуры и спорта из средств договора целевого финансирования было выплачено 1,5 миллиона рублей. В Сунтарском улусе работает бизнес-инкубатор, взрастивший целую плеяду предпринимателей. Часть средств АЛРОСА идут на его содержание и грантовую поддержку лучших бизнес-проектов. За годы действия договоров целевого финансирования, как отметил глава улуса, многие предприниматели крепко встали на ноги. Они вносят ощутимый вклад в развитие скотоводства, растениеводства, перерабатывающей промышленности. Их доля в экономике улуса постоянно растет.

Анатолий Григорьев уверен, что лучшие практики в разных сферах нужно не только поддерживать и развивать, но и пропагандировать, чтобы другие с ними знакомились, заряжались и тянулись. Часть денег по договору с АЛРОСА идет и на эти цели.