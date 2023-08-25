В Якутске с начала года отловили более 1,5 тысяч безнадзорных собак

На этой неделе в Якутске бригады по отлову поймали 34 безнадзорные собаки. Фото: пресс-служба мэрии Якутска

На этой неделе в Якутске бригады по отлову поймали 34 безнадзорные собаки, сообщает пресс-служба мэрии города.

С начала 2023 года отловлено и помещено в пункт передержки 1580 безнадзорных собак.Как отметил начальник департамента Владислав Слепцов, на сегодня в Пункте передержки животных содержится 1336 собак.

«Рейдовые мероприятия проводятся совместно с Департаментом ветеринарии Якутии в плановом режиме. С начала года составлено 169 протоколов по самовыгулу домашних животных», — сообщил Владислав Слепцов.

Ежедневно на отлов безнадзорных животных выходят 6 бригад, из них две бригады благотворительного фонда «Помоги выжить», три бригады Службы по работе с безнадзорными животными и бригада «ИП Огонеров». Бригадам по отлову помогают сотрудники территориальных органов управления — управ округов и администраций пригородов.

Фото- и видео-информацию о безнадзорных собаках с указанием адреса можно направить в аккаунты округов и пригородов в социальных сетях, Телеграм. Телефон Единой дежурно-диспетчерской службы Якутска: 44-42-51.

В будние дни информацию о безнадзорных собаках принимает чат-бот муниципального центра управления г. Якутска по номеру 8(914) 261-06-98. Телеграм-канал МЦУ г. Якутска: https://t.me/mtsuykt.

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