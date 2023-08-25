В Якутске асфальтируют участок дороги от улицы Пилотов до поста ГИБДД

Объект является переходящим, ремонтные работы завершатся в 2024 году. Фото: пресс-служба мэрии Якутска

В Якутске ведется реконструкция улицы Можайского на участке от улицы Пилотов до улицы Строда с расширением до четырех полос, сообщает пресс-служба мэрии города.

Протяженность участка составляет более 2 км. Объект является переходящим, ремонтные работы завершатся в 2024 году.

На сегодняшний день подрядная организация ЗАО «Дороги Саха» завершила работы по устройству земляного полотна и основания дорожной одежды от ФОК «Сулус» до поста ГИБДД.

На текущий момент подрядчики приступили к асфальтированию данного участка. Далее они установят барьерные и пешеходные ограждения, обустроят примыкания, пешеходные тротуары, нанесут горизонтальную разметку.

На этом участке в 2023 году также планируется провести работы по установке опор освещения, переустройству и переносу сетей водоснабжения и канализации, газовых сетей, перевесу линий связи провайдеров на временные деревянные опоры. Помимо этого, установят светофоры возле физкультурно-оздоровительного комплекса «Сулус», на Маганском тракте, АЗС «Сибойл», остановке «Пекарня».

В следующем году дорожники приступят к ремонту участка от поста ГИБДД до улицы Строда. В объем работ войдут асфальтирование проезжей части, пешеходных тротуаров, примыканий, нанесение горизонтальной разметки, установка нового светофорного регулирования на перекрестке улиц Пилотов — Можайского — Быковского, устройство наружного освещения, водопропускных лотков, установка барьерного и пешеходного ограждения и автобусных павильонов.

Срок завершения реконструкции улицы Можайского и ввод ее в эксплуатацию намечен на 31 октября 2024 года.

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