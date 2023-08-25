В Алдане заведено два уголовных дела о покупке водительских прав

Схему покупок водительских удостоверений расследуют в Алдане. Фото: СУ СК России по Якутии

Во время расследования уголовного дела по посреднику, обещавшему помочь оформить водительское удостоверение в Алдане, выявился новый эпизод, сообщает пресс-служба СУ СК России по Якутии.

Выяснилось, что двое горожан захотели получить водительские удостоверения. Они договорились с незнакомцем о передаче денег сотруднику ГИБДД за оформление водительского удостоверения на свое имя без сдачи теоретического и практического экзаменов.

Общая сумма переведенных ему средств составила 70 тысяч рублей. Посредник, завладел деньгами, но не намеревался оказывать оговоренные услуги.

Следственным отделом по Алданскому району СУ СК России по Республике Саха (Якутия) заведено два уголовных дела по признакам состава преступления, предусмотренного ч.3 ст.30 – ч.3 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий).

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