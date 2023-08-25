Травмы головы получил пешеход под колесами грузовика в Якутске

ДТП произошло на улице Ойунского. Фото: ОГИБДД МУ МВД России «Якутское»

Вечером 24 августа на улице Ойунского автомобиль наехал на двух прохожих, сообщает ГИБДД МУ МВД России «Якутское».

Около дома №6 грузовик «Чайка-Сервис 27844F» двигался по направлению к улице Петровского, когда сбил двух пешеходов. Мужчины 36 и 38 лет переходили проезжую часть в неустановленном месте в зоне видимости пешеходного перехода

В результате ДТП один из них травм не получил, а другого госпитализировали с предварительными травмами: ушиб головного мозга, сотрясение головного мозга, закрытая черепно-мозговая травма.

Пешеход госпитализирован с травмами головного мозга. Фото: ОГИБДД МУ МВД России «Якутское»

49-летний водитель в момент аварии был трезв. По данным федеральной базы к административной ответственности по линии ГАИ не привлекался.

По данному факту проводится проверка.

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