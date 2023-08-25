В Якутске асфальтируют завершающий участок улицы Пояркова

Подрядная организация ООО «Сахатрасстрой» приступила к асфальтированию. Фото: пресс-служба мэрии Якутска

Подрядная организация ООО «Сахатрасстрой» приступила к асфальтированию завершающего участка улицы Пояркова на отрезке от улицы Кирова до улицы Октябрьской, сообщает пресс-служба мэрии Якутска.

Протяженность участка составляет 420 метров. Ведутся работы по установке бордюрных камней, основания и покрытия тротуаров, наружного освещения.

Планируемый срок ввода улицы Пояркова в эксплуатацию — октябрь 2023 года. Фото: пресс-служба мэрии Якутска

Также будут проведены работы по установке дорожных знаков, нанесению разметки, устройству пешеходных ограждений, оборудованию стоянок и парковок, автобусных павильонов.

Общая протяженность ремонтируемой улицы составляет порядка 1846 метров. Планируемый срок ввода улицы Пояркова в эксплуатацию — октябрь 2023 года.

Ремонт улицы Пояркова на участке от улицы Дзержинского до улицы Октябрьской проводится в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

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