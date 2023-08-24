В Якутске безработный мужчина напал с ножом на подростка

27-летний безработный мужчина ранил ножом подростка. Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Якутии
В Якутске арестован 27-летний безработный мужчина, обвиняемый в разбойном нападении на подростка, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Якутии.
Пьяный мужчина в помещении компьютерного клуба приказал 16-летнему посетителю отдать ему сотовый телефон. Потом он достал из кармана брюк нож, приставил его клинком к телу юноши и потребовал деньги, при этом ранив жертву.
Подростку удалось воспользоваться тем, что обвиняемый отвлекся. Юноша выбежал из клуба и попросил прохожих вызвать медиков, которые оказали ему необходимую врачебную помощь.
Правоохранители в кратчайшее время установили личность и местонахождение нападавшего. По ходатайству следователя судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
В настоящее время по уголовному делу устанавливаются обстоятельства произошедшего, проводятся следственные действия.
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