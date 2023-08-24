В Якутии локализовано большинство действующих лесных пожаров

Большинство из действующих пожаров уже локализовано. Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Якутии

По состоянию на 24 августа в Якутии действует 13 лесных пожаров на пройденной огнем площади 28,6 тысяч га, при этом большинство из них уже локализовано, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Об этом заявил первый вице-премьер республики Дмитрий Садовников по итогам заседания оперативного штаба по охарне лесов от пожаров.

По его словам, 6 пожаров действуют в Олекминском районе, 3 — в Верхнеколымском, по 2 пожара — в Верхоянском и Нюрбинском районах.

«Проводится работа по тушению 9 возгораний на площади 19,5 тысяч га. Из них локализовано 7 пожаров на площади 9600 га. В тушении пожаров участвуют 419 человек. Большинство из них находятся в Олекминском районе, где сегодня больше всего пожаров», — проинформировал Садовников.

Он подчеркнул, что за сутки новых пожаров не обнаружено. Пожароопасная обстановка стабилизируется не только в Якутии, но и в других субъектах страны, поэтому в ближайшие дни будет отменён режим ЧС межрегионального характера, а затем — республиканского.

Дмитрий Садовников призвал якутян в сезон осенней охоты и сбора ягод соблюдать правила пожарной безопасности.

По данным оперативного штаба, с начала пожароопасного сезона на территории лесного фонда зарегистрировано 770 пожаров общей площадью 1 497 328,1 га. В аналогичный период 2021 года было зарегистрировано 1520 пожаров на площади 7,5 млн га.

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