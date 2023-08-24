Справедливороссы предлагают ужесточить миграционное законодательство

Фото: Пресс-служба партии «СРЗП» (Республика Саха) Якутия

- Российским гражданам должен быть предоставлен абсолютный приоритет при приеме на работу. Иначе все те ужасы, которые мы сегодня видим в Европе, скоро станут явью в нашей стране, - так лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов прокомментировал современную миграционную политику России. - Ввести визовый режим с государствами Средней Азии, в 4 раза поднять налог с предприятий на использование иностранной рабочей силы, разобраться с выдачей паспортов РФ мигрантам без знания ими русского языка. А если их дети не владеют русским, их число не должно превышать 10% учеников одного класса, иначе это будет не учение, а мучение, причем для всех. Все это реалии, с которыми мы сталкиваемся и на которые надо жестко и оперативно реагировать, а не прятать голову в песок.

Депутат Якутской городской Думы от партии «Справедливая Россия» юрист Денис Васильев в целом согласен с такой позицией председателя СРЗП:

- Безусловно, нужно навести порядок в миграционной политике - Сергей Миронов говорит именно об этом. Но не нужно понимать его слова как установку репрессивных барьеров для иностранных граждан, желающих работать в России. Россия - многонациональная страна, на чем стояла, стоит и стоять будет. Ее благосостояние создается людьми разных национальностей, в том числе мигрантами, без которых по разным причинам не могут обойтись определенные сферы нашей экономики. Но нужно уделять особое внимание интеграции иностранных граждан в российское общество. Прежде всего это уважение наших законов, культуры, традиций и знание языка. Если мигрант готов следовать таким требованиям, Россия должна быть для него открыта. Мы всегда рады друзьям, а друзья приходят в чужой дом с миром и уважением.