В ночь на пятницу в Якутске ожидаются заморозки

В пятницу в Якутске ожидается до +19 градусов. Фото: KP.RU

Днем в пятницу, 25 августа, в Якутске температура воздуха составит до +19 градусов, сообщает Якутское УГМС.

«Без осадков, ветер западный 3-8 м/с, при прояснении ночью в пониженных местах заморозки до 0°. Ночью +2+4°, днем +17+19°», — говорится в прогнозе.

Сегодня в три часа дня в столице республики зафиксировали +17 градусов, западный ветер 2 м/с.

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