Житель Мирного Якутии угнал «Жигули» и устроил ДТП

Угонщик попал в ДТП. Фото: прокуратура Якутии

В июне 2023 года житель города Мирного увидел на улице припаркованный возле одного из домов автомобиль «ВАЗ 21063» — «Жигули».

Мужчина решил покататься и подергал дверь. Она оказалась незаперта. Он спокойно сел в машину и угнал.

Но прогулка не задалась: угонщик устроил ДТП. Его поймали.

Оказалось, что у него уже есть непогашенная судимость. С учетом этого суд приговорил его к двум годам и трем месяцам тюрьмы с лишением права управления транспортными средствами сроком на 2,5 года, сообщила прокуратура Якутии.

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