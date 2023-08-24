Якутяне могут получать судебные уведомления через госуслуги

Судебные уведомления можно получать через госуслуги. Фото: KP.RU
Якутский городской суд рассказал, как подключить получение судебных уведомлений в личном кабинете на портале госуслуг. Так граждане всегда будут в курсе наличия дел в суде, объяснили в пресс-службе правоохранительного органа.
Извещения и другие документы могут получать все участники судебного процесса, в том числе и журналисты.
Чтобы получать сообщения из суда, гражданам необходимо проставить соответствующие отметки о согласии в настройках личного кабинета.
Подробная инструкция, как это сделать, на картинках ниже.
Инструкция 1. Фото: Якутский горсуд
Инструкция 2. Фото: Якутский горсуд
Инструкция 3. Фото: Якутский горсуд
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