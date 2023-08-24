Якутяне могут получать судебные уведомления через госуслуги

Судебные уведомления можно получать через госуслуги. Фото: KP.RU

Якутский городской суд рассказал, как подключить получение судебных уведомлений в личном кабинете на портале госуслуг. Так граждане всегда будут в курсе наличия дел в суде, объяснили в пресс-службе правоохранительного органа.

Извещения и другие документы могут получать все участники судебного процесса, в том числе и журналисты.

Чтобы получать сообщения из суда, гражданам необходимо проставить соответствующие отметки о согласии в настройках личного кабинета.

Подробная инструкция, как это сделать, на картинках ниже.

Инструкция 1. Фото: Якутский горсуд

Инструкция 2. Фото: Якутский горсуд

Инструкция 3. Фото: Якутский горсуд

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