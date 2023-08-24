В селах Якутии заработали 15 новых кинозалов по технологии «Экстра Синема»

Еще два кинозала откроют в День российского кино. Фото: АГиП Якутии

В преддверии Дня российского кино в селах республики торжественно открыли 15 новых кинозалов, подключенных к цифровой платформе якутских разработчиков «Экстра Синема», сообщила пресс-служба главы и правительства региона.

Теперь кино на широком экране могут смотреть жители Болугурского наслега Амгинского улуса, Тасагарского и Халбакинского наслегов Вилюйского, Дюллюкюнского наслега Верхневилюйского, Люччегинского 2-го и Мукучунского наслегов Кобяйского, Хомустахского 1-го наслега Намского, Борогонского 2-го наслега Оймяконского, Шеинского и Эльгяйского наслегов Сунтарского, Дюпсюнского и Ольтехского наслегов Усть-Алданского, Мальжагарского 1-го наслега Хангаласского, Хаяхсытского наслега Чурапчинского и села Тулагино.

Первыми прошли показы отечественных фильмов «Чебурашка» режиссера Дмитрия Дьяченко, «Вызов» режиссера Клима Шипенко и «Праздник» режиссера Сергея Урсуляк.

Кроме того, на днях кинозалы заработают в Жарханском национальном наслеге Олекминского район и Чукарском наслеге Нюрбинского.

Годом ранее были открыты 10 кинозалов.

Ранее президент России Владимир Путин поручил федеральному правительству рассмотреть возможность широкого использования в небольших кинозалах технологию якутских разработчиков. И, по словам гендиректора компании «Экстра Синема» Петра Чиряева, всего по всей стране к их платформе подключат до 20 тысяч кинозалов.

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