Диабетиков становится все больше: врач рассказала, какие симптомы могут быть предвестниками болезни

Измерение уровня глюкозы в клинике. Фото: «РЖД-Медицина»

По словам заведующей отделением эндокринологии «РЖД-Медицина» в Новосибирске врача-ревматолога Ирины Черновой, на данный момент диабетом страдает 7% населения. К 2040 году прогнозируют дальнейший рост заболеваемости диабетом 1-го и 2-го типов.

- Если раньше диабет был уделом людей старше 50 лет, то сейчас он расширяет возрастные границы. Более того, болезнь дает большой процент инвалидации. У детей и подростков диабет нередко выявляется на фоне избыточной массы тела из-за нерационального питания. Внесло свой вклад и изменение характера вирусных инфекций. Мутировавшие вирусы, ковид сейчас провоцируют развитие сахарного диабета, и наши коллеги педиатры говорят, что, к сожалению, заболеваемость диабетом среди детей выросла в 5 - 6 раз по сравнению с тем, что было некоторое время назад, - поделилась неутешительной статистикой врач.

Заведующая отделением эндокринологии «РЖД-Медицина» в Новосибирске врач-ревматолог Ирина Чернова. Фото: «РЖД-Медицина»

На какие опасные звоночки нужно обращать внимание, чтобы не пропустить начало болезни? У детей и молодых людей до 30 лет яркий симптом - частые ночные позывы в туалет. У более взрослых это склонность к фурункулезу, быстрое разрушение пломб, кожный зуд, сухость, жажда, незаживление болячек.

- Игнорировать ежегодные профосмотры и диспансеризации, в которые входят анализы на сахар крови, опасно. Нередко так поступают самозанятые и люди старшей возрастной категории, которым попросту сложно передвигаться и трудно дойти до больницы, - прокомментировала Ирина Чернова. - Не игнорируйте тревожные симптомы, обязательно обратитесь к врачу! Когда пациент поступает в клинику «РЖД-Медицина» в Новосибирске, он проходит общее обследование, сдает анализ на биохимию крови, у него проводят суточный контроль гликемии. На основании этого и других биохимических данных определяют тип диабета, от чего зависит дальнейший подбор терапии. Параллельно пациента обследуют по поводу возможных осложнений. К счастью, у нас многопрофильный стационар, мы можем сразу показать пациента окулисту, неврологу, при необходимости сделать, к примеру, УЗИ артерий нижних конечностей: если диабет выявляют после 40, это нередко уже болезнь с осложнениями. Важно не затягивать, идти к врачу, потому что при ранней диагностике многие осложнения можно повернуть вспять. Если же вас ничего не беспокоит, все равно проходите профосмотры, диспансеризацию, посещайте стоматологов - это дополнительная возможность заметить болезнь на ранней стадии.

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