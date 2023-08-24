В пяти арктических районах Якутии стартовал отопительный сезон

Риски неполучения паспортов готовности есть у 15 муниципальных образований. Фото: Мария ЛЕНЦ

Первый заместитель председателя правительства республики Дмитрий Садовников провел совещание по проблемным вопросам подготовки к отопительному периоду, сообщает пресс-служба главы и правительства Якутии.

Отмечается, что на сегодня общий процент готовности коммунального комплекса по республике составляет 89%. Риски неполучения паспортов готовности есть у 15 муниципальных образований. Среди них — Амгинский, Алданский, Верхневилюйский, Вилюйский, Нюрбинский, Нерюнгринский, Мирнинский, Сунтарский, Чурапчинский районы. Для того, чтобы получить паспорта, необходимо вовремя устранить предписания надзорных органов.

Потребители тепловой энергии должны получить паспорта до 15 сентября, теплоснабжающие и теплосетевые организации — до 1 ноября, а муниципальные образования — не позднее 15 ноября.

В целом для надежного прохождения отопительного периода должно быть подготовлено 1 160 котельных, 4009 км тепловых, 1 654 км водопроводных и 677 км канализационных сетей. Капитальному ремонту подлежат 887 км линий электропередач различного класса напряжения и 144 ДЭС.

Между тем, отопительный период уже начался в 5 арктических районах — Аллаиховском, Анабарском, Булунском, Нижнеколымском, Оленекском.

Напомним, что решение о начале и завершении отопительного сезона принимается муниципальными образованиями согласно установленным нормативам и погодным условиям. По нормативам, он должен начаться при установлении среднесуточной температуры наружного воздуха ниже 8 градусов в течение 5 суток.

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