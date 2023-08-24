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НовостиОбщество24 августа 2023 2:31

В Якутске перекроют участок улицы Бестужева-Марлинского

Будет проводиться капремонт кабельных линий
Мария МАКАРОВА
Участок, которого коснутся ограничения. Фото: 2ГИС

Участок, которого коснутся ограничения. Фото: 2ГИС

26 августа с 10 до 22 часов будет временно ограничено движение транспорта на участке улицы Бестужева-Марлинского, сообщает пресс-служба мэрии Якутска.

Ограничения коснутся участка напротив многоквартирного дома по улице Бестужева-Марлинского, 9. Будут проводиться работы по капитальному ремонту кабельных линий.

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