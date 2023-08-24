26 августа откроется запись в кружки Дворца детского творчества. Фото: управление образования Якутска

В субботу, 26 августа, Дворец детского творчества имени Ф.И. Авдеевой проведет фестиваль кружков и объединений, на котором родители смогут записать своих детей в интересующие их группы на новый учебный год.

Адрес: улица Кирова, 20.

Время: с 10:30 до 13:00.

На фестивале пройдут презентации кружков и объединений ДДТ, концерт, творческие мастер-классы, детский шашечный турнир, квиз-игра «Эколидер», демонстрация полета дронов, игры, викторины и флешмоб.

Программу мероприятия можно скачать по ссылке.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp) Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.