В Якутске пьяный мотоциклист без прав наехал на ограждение и перевернулся

40-летний мотоциклист был пьян. Фото: пресс-служба ГИБДД Якутии

В Якутске 24 августа около 6 часов утра произошло ДТП с мотоциклистом, сообщает пресс-служба ГИБДД Якутии.

40-летний мужчина на мотоцикле Regulmoto Alpha ехал по Покровскому тракту в сторону села Хатассы. Он не справился с рулевым управлением, наехал на ограждение и опрокинулся.

В результате ДТП мужчину доставили в медучреждение с подозрением на открытую черепно-мозговую травму.

У мужчины подозрение на открытую черепно-мозговую травму. Фото: пресс-служба ГИБДД Якутии

Выяснилось, что он водительского удостоверения не имеет и мототранспорт на учете в установленном порядке не состоит. Во время езды мужчина был не трезв, находился один, был экипирован мотошлемом.

По факту ДТП проводится проверка.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp)

Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.